Zana József elárulta, mit gondol a fia, Ganxsta Zolee szerelmi életéről.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, két év után, tavasszal szakított kedvesével Ganxsta Zolee, most viszont kiderült, a szerelmesek azóta is se veled, se nélküled kapcsolatban élnek. A rapperért akkoriban egyébként nagyon aggódtak a rajongók, állítólag túlságosan megviselte az elválás, és egyszer még a közösségi oldalán is üzent a párjának.

Ganxsta édesapja, Zana József most a Ripostnak elárulta, mit gondol a fia szerelmi életéről.

„Nem érdekel, hogy a fiam ilyen szempontból mit csinál. Ez az ő dolga. Engem egyedül az zavar, hogy Zoli néha túlzásba viszi a sajnálkozást, és az interneten is megosztja a szerelmi bánatát. Nem értem, miért csinálja. Ez a se veled, se nélküled kapcsolat mindkettejüknek nagyon nehéz. Pár napig jó minden, aztán egyik pillanatról a másikra robban a bomba. De ezért nem lehet őket hibáztatni, hiszen az látszik rajtuk, hogy szeretik egymást."