Soha nem csalná meg feleségét Siklósi Örs, az AWS énekese, de azt mondja, a rockerkedésnek megvannak a maga szabályai. Így a koncert utáni bulizás még belefér egy férj életébe is. Az Eurovíziót is megjárt AWS zenekar frontembere nemrégiben házasodott. Az EFOTT-on a Life.hu-nak mesélt az esküvő részleteiről, valamint arról is beszélt, hogy mikorra tervezik első gyermeküket.