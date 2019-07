Véget ért a nyomozás a Géspér család ellen, adócsalás ügyében. 2017 tavaszán az idősebbik Gáspár lánytól a NAV 194 millió forintot kobzott el és tartotta magánál az összeget az ügy végéig.

Nagyon örül a Gáspár család, ugyanis Evelin hamarosan visszakaphatja vagyonát, azt a 194 millió forintot, amit apai nagyanyjától örökölt.

A hatalmas összeget egy széfben tartotta, amit a hatóság emberei kiürítettek a nyomozás idejére. Mivel Gáspár Győző ellen véget ért a nyomozás, így Evelin hamarosan újra megkaphatja a pénzét.

"Az, hogy édesapám ártatlansága beigazolódott és erről hivatalosan is értesítést kapott, valóban azt jelenti, hogy vissza kell kapjam a széfemből lefoglalt pénz.

Nézhetjük onnan, hogy most akkor megint jómódú vagyok, de ahogy korábban sem, ezután sem szándékozom hozzányúlni az összeghez, hiszen eddig is megálltam a lábamon és ezután is meg fogok" - mesélte a Riposztnak Evelin.