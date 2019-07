Lóversenyen szenvedett balesetet Laklóth Aladár. A színész kórházba került.

Laklóth Aladár leesett a lóról, az állat pedig a mellkasára tiport az Érdi Vágta sztárfutamán – számolt be róla a Blikk. A helyszínen lévő mentők egyből odarohantak és megkezdték az ellátását, stabilizálták az állapotát. Ezt követően kórházba vitték és éjszakára bent tartották.

„Sosem hordok 'kobakot', most azonban valamiért mégis felvettem, az mentett meg. Harminc éve lovagolok, akár szőrén is megülöm a jószágot, estem is, de komolyabb sérülésem még nem volt. (...) Éjszakára még bent tartottak megfigyelésen a kórházban, enyhe agyrázkódást szenvedtem, a mellkasomon pedig egy patkó alakú zúzódás emlékeztet a történtekre, de csont nem tört. Már jobban vagyok, köszönöm. Rendkívül hálás vagyok Pintér Tibornak és a Simonpuszta Nemzeti Lovas Egyesületnek a gondoskodásért, végig jó kezekben voltam” – nyilatkozta a lapnak a kórházi ágyból a színész.