Sokan rajonganak Nicki Minaj dús idomaiért. A rapper most egy aprócska kabátkában mutatta meg hatalmas kebleit. Természtesen a feneke is rivaldafénybe került.

Akár egy Barbie baba: talpig rózsaszínbe öltözve illegette magát a tükör előtt Nicki Minaj. A rapper nagyon büszke telt idomaira, amelyből sokat mutat nemcsak a közösségi oldalán, hanem a színpadon is.

Most dús kebleit rakta közszemlére, a kabátkát ugyanis mintha elfelejtette volna magán összehúzni. Természtesen meg is fordult azért, hogy kerek hátsóját is megszemlélhessék a rajongók. A videót már több mint 10 millióan látták.