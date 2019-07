Daniel Radcliffe a kamerák előtt olvasta el nagyapja búcsúlevelét, amelyet azelőtt írt a férfi, hogy öngyilkosságot követett el.

A Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe a BBC Who Do You Think You Are? című műsorában szerepelt, ahol a szerkesztők odaadták neki nagyapja búcsúlevelét, amelyet az öngyilkossága előtt írt. A férfi azután vált nincstelenné, hogy kirabolták az üzletét. Később a rendőrség azzal gyanúsította, hogy az egészet csak megrendezte. Végső elkeseredésében végzett magával.

A People magazin szerint a színész teljesen összetört a levél elolvasása után és a könnyeivel küszködött. A nagyapja állítólag azt írta, zsidó származása miatt könyvelték el a rendőrök bűnözőnek.