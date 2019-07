Ördög Nórát megvádolták azzal, hogy felhasználja gyermekeit pénzkereset céljából.

Ördög Nóra gyakran tesz közzé képeket gyermekeiről, és ezek között vannak olyan felvételek is, amelyekkel egy-egy terméket reklámoznak. Ez nem tetszett az egyik követőjének, ezért a fotó alatt kommentben idézte Lilu korábbi nyilatkozatát: „A gyerekem arcképét soha nem használnám reklámra. Aki ezt teszi, az a szememben minősített eset”. Ezt pedig nem hagyta szó nélkül Ördög Nóra.