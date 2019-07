Németországban, Nürnbergben kezd új életet szerelmével és gyermekeivel Pintér Adrienn. A műsorvezető elárulta, mikorra tervezik az esküvőt, és azt is, hogy milyen lesz a menyasszonyi ruhája.

„Máté most a plasztikai sebész szakvizsgájára koncentrál, úgyhogy megbeszéltük, idén ez a legfontosabb, az esküvőnk várhat jövő nyárig. Én benne lettem volna egy kettesben megtartott tengerparti szertartásban, de neki ez lesz az első házassága, szeretné, ha a családja és a barátai is vele együtt örülnének” – mesélte a Best magazinnak Pintér Adrienn Ada, aki szerelmével és gyermekeivel Németországban, Nürnbergben kezd új életet.

Már sikerült lakást is találniuk, Bence és Bálint pedig egy német–angol kéttannyelvű iskolába járnak majd. A nagy lakodalomhoz pedig egy gyönyörű menyasszonyi ruha is dukál, Ada erről is csepegtetett néhány információt.

„Számomra fontos a kényelem, és azt is tudtam, kivágott ruhát szeretnék. Mivel nyáron lesz az esküvő, előfordulhat, hogy nagyon meleg lesz, és nem akarok feszengeni. A szalonban felpróbáltam egy nagyon szépet, de az olyan volt, amiben nagyon fegyelmezetten kellett volna viselkedni, úgyhogy egy másikra esett a választásom, de az is csodaszép” – osztotta meg a lappal a boldog menyasszony.