Radics Gigi megmutatta új életmódjának eredményét: ennyire karcsú lett.

A csinos énekesnő mindig is tudatosan figyelt az alakjára, hiszen gyerekként duci volt. A közelmúltban életmódváltásba kezdett, ami meg is látszik rajta. A végereményt követőinek is megmutatta egy igen szexire sikerült bikinis fotósorozattal.

Akár egy díva, úgy pózol égszínkék felsőjében és tarka kendőjében.

Külföldi és magyar követői is elaléltak fotója láttán. Több mint 15 ezer like-kal és megannyi kedves hozzászólással jutalmazták az énekesnő fotóját, aki horvátországi nyaralása alatt készíttette a képeket.