Újra szerelmes Szorcsik H. Viki: kedvesével akkor ismerkedett meg, amikor gyermekeit óvodába vitte.

Szorcsik H. Vikire közel egy évvel ezelőtt talált rá újra a szerelem. Párját már hónapokkal ezelőtt kiszemelte, Ádámot az óvoda udvarán látta meg először, amikor a gyerekeiért ment. Akkor még azt hitte, a férfi is apuka, később azonban kiderült, csupán a húga jár az oviba. Amint ez világos lett számára, a Jóban Rosszban egykori sztárja nyílt flörtbe kezdett.

„Szemtelenül rámenős voltam, kihívóan néztem fél éven keresztül. Később el is mondta, hogy többször zavarba hoztam, de megérte, hogy kitartó voltam. Ha nem kezdeményezek, valószínűleg nem hívott volna el randira. Akkor ugyanis még nem állt készen egy kapcsolatra, mert a tanulás szerepelt az első helyen az életében” – mesélte Viki a Story magazinnak.

A színésznő hozzátette, úgy érzi, megtalálta az igazit, Ádám a gyerekeiért, Andriskáért és Zaráért is odavan.

„Ő testesíti meg számomra a nagybetűs férfit. Az egész családom nagyon szereti, nem volt még olyan férfi az életemben, akit ők és a barátaim is ennyire kedveltek volna. Jó érzés megélni, hogy ilyen párkapcsolatban vagyok, ez a szerelem más, mint a többi. A gyerekeimet is imádja, és ha fáradtan hazaesik, akkor is az az első kérdése, hogy mit segítsen. Szeretem, ahogy kimutatja az érzéseit, és azt, hogy mindenben számíthatok rá. Nincs tabutéma, sem féltékenység, mindent megbeszélünk egymással.”