A Balaton partján dobta le ruháit Pintér Adrienn, Ada.

Pintér Adrienn teste két gyermek után is tökéletes, és ezt most meg is mutatta a nagyvilágnak. Ada a Balatonnál járt, itt dobta le a ruháit. Egy fekete-fehér mintás bikiniben fotózta magát, és láthatóan az idő is remek ahhoz, hogy szépen lebarnuljon.

Az egykori tévés egyébként a jövő nyáron oltár elé áll, és már a menyasszonyi ruhát is kiválasztotta.