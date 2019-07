Nemrégiben autóbalesetet szenvedett Oszvald Marika. Még lábadozik, törött bordáját fájlalja, barátai pedig rábeszélték, hogy válasszon magának egy biztonságosabb járgányt.

"Körülbelül 5-6 hét a felépülési idő. Már túl vagyok a felén, és remélem, a nehezén is, úgyhogy köszönöm az érdeklődést, jobban vagyok" – mondta a Borsnak Oszvald Marika, aki nemrégiben szenvedett autóbalesetet. Törött bordái miatt még nem élheti azt az aktív életet, amit megszokott. Mint mondta: rengeteg segítője van, de szeretne mindent maga elvégezni, ahogy megszokta.

Autója totálkárosra tört, vennie kellett egy újat. "A barátaim rábeszéltek egy luxusautóra, pedig nekem tökéletesen megfelelt a régi kis kocsim, igaz, annak most már nem sok hasznát venném. Azt mondták, hogy vegyek egy biztonságosabb, felszereltebb autót, úgyhogy hallgattam rájuk. Három hét múlva meg is érkezik az összkerékmeghajtásra képes utcai terepjáróm, amit nagyon várok már, és remélhetőleg addig fel is épülök" – osztotta meg a lappal a színésznő, aki augusztusban már szeretne színpadon állni.