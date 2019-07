Mell alatti tájékon átlátszó ruhában jelent meg Scarlett Johansson az idei Comic-Conon. Így látni engedte néhány, eddig rejtve maradt tetoválását.

Azt tudni lehet, hogy Scarlett Johansson a tetoválások szerelmese. Láthattunk már a karján naplementét és karkötőre emlékeztető motívumot is. Az is sejthető volt, hogy eddig nem mutatott meg mindent – írja a Page Six.

A minap azonban egy olyan felsőben jelent meg a Comic-Conon, amely mell alatt látni engedte a bőrét. Így láthatóvá vált, hogy jobb oldalán egy repülő madár is helyet kapott, a bal oldalán pedig egy rózsa, amely valószínűleg a hátán lévő rózsabokor folytatása.