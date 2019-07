Saját magának keresi a zsebpénzét a nyári szünetben Schobert Lara. Rubint Réka elmesélte, mivel foglalkozik a gyermekük.

"A nyár elején vetettük fel Larának, hogy ideje lesz nyári munkát vállalnia, ő pedig azonnal igent is mondott a lehetőségre" – mesélte a Ripostnak Rubint Réka. Legidősebb gyermekük Lara aktív életet él a közösségi oldalakon, bepillantást enged a mindennapjaiba, ám azt kevesen tudják csak, hogy a nyári heteket munkával tölti.

"Ő választotta a budapesti üzletet, és azt is maga döntötte el, hogy heteken át a délelőttös műszakot viszi, ami azzal jár, hogy minden hétköznap hatkor kel. Egy ideje már dolgozik, és nagyon élvezi a munkát" – folytatta Réka, aki azt is elárulta, hogy Lara jól kijön a kollégákkal, és a vásárlók is nagyon szeretik.