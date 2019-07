75 éves korában elhunyt Rutger Hauer.

Elhunyt Rutger Hauer – számolt be róla a Variety. A portál azt írja, a holland színészt 75 éves korában, július 19-én érte a halál otthonában és már a temetés is megtörtént. A hírt ügynöke, Steve Kenis is megerősítette.

Hauer leghíresebb szerepét az 1982-as Szárnyas fejvadászban alakította Harrison Ford partnereként, de a nézők láthatták a Batmanben és a Sin Cityben is.