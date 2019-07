Negyvenhat évesen is bombaformában van Heidi Klum. Ezt büszkén meg is mutatja, most épp csak egy aprócska tangabugyit viselt.

Igazán kiegyensúlyozottnak tűnik Heidi Klum élete. A 46 éves modell az elmúlt hetek híresztelése szerint titokban összekötötte életét fiatal szerelmével, Tom Kaulitzcal.

Klum most egy igazán üdítő képet osztott meg rajongóival. Napozás közben posztolt, testét pedig nem takarja más, csak egy aprócska tangabugyi. Szeretett volna egy kis színt magára szedni, ez bizonyára sikerült is. Láthatjuk, hogy 46 évesen is kirobbanó formában van.