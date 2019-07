Állítólag nem igazán élvezi a hivatalos feladatait Katalin hercegné, ezért szeretne egy negyedik gyermeket szülni, hogy addig se kelljen dolgoznia.

Már eddig is sokat pletykáltak arról, hogy Katalin hercegné és Vilmos egy negyedik gyermeket is vállalhatnak, és most egy újabb értesülés is ezt támasztja alá.

A királyi család egyik szakértője, Phil Dampier a The Sunnakelmondta, az, hogy a gyermekeivel foglalkozhat a hercegné, egyben mentség arra, hogy elkerülje azokat a feladatokat, amiket egyébként el kellene végeznie. Mint mondja, Katalin nem igazán rajong azokért a teendőkért, amelyeket a királyi családtagoknak kell csinálniuk.

„Alapvetően szívesen kommunikál az alattvalókkal, de szíve szerint inkább a gyermekeivel töltené az idejét, mint nyilvános bájolgással. Szerintem Vilmossal szeretnének még egy kislányt."