Pihenten, frissen versenyez Hosszú Katinka a kvangdzsui úszó-világbajnokságon, Milák Kristóf szerdai világcsúcsa pedig még inkább motiválja a folytatásra.

A 30 éves Hosszú Katinkát is ámulatba ejtette Milák Kristóf eredménye, nagy motivációt ad számára a folytatásra.