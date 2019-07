Élő legendának számít Kirk Douglas, Michael Douglas édesapja. A 102 éves színészt és 100 éves feleségét most friss fotón láthatjuk.

Hugh Jackman egy igazán különleges fotót osztott meg a közösségi oldalán. A képen ugyanis nemcsak ő látható, hanem a 102 éves színészlegenda és 100 éves felesége, Anne Buydens is.

Jackman a posztjában kifejezte, mennyire megtiszteltetés neki, hogy találkozhattak. Nemrégiben ugyanis színpadra állították Douglas feleségének könyvét, mely Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood címmel jelent meg, és kettőjük kapcsolatát dolgozza fel. Ebben szerepelt Jackman is.