Johnny Depp azt állítja, hogy exe, Amber Heard cigarettát nyomott el az arcán, és megdobta egy üveggel, ami a kezén találta el.

A színész és egykori barátnője éppen pereskednek egymással, Depp becsületsértésért perelte be a nőt. Most újabb dologgal vádolja: elmondása szerint még 2015-ben Amber elnyomott egy cigarettát az arcán és két palackkal is megdobta, ami miatt komolyan megsérült a keze. Az esetet a színész kórházi fotóval is tudja bizonyítani, amit most nyilvánosságra is hoztak – írja a Daily Mail. A képen Depp egy kórházi ágyon fekszik, az arcán valóban van egy égési nyom, és egy sérülés a jobb kezének középső ujján.

Heard ügyvédje azonban azt mondja, a kép nem bizonyít semmit, csak egy próbálkozás arra, hogy eltereljék a figyelmet arról, Depp fizikailag és mentálisan is bántalmazta a nőt. Heard azt állítja, hogy Depp rendszeresen bántalmazta őt rövid házasságuk alatt. Depp szerint ezek koholt vádak, ezért 2018-ban rágalmazási pert indított egykori felesége ellen.