Akár 20 ezer dollárért is elkelhetnek azok a fotók, amelyek James Dean halálos autóbalesetéről készültek. Ezeket a képeket használták volna fel a bírósági tárgyalás során.

Nagyon fiatalon hunyt el a legendás színész, James Dean. A Porsche típusú autóban Rolf Wütherich autóversenyző, autószerelő ült mellette. Ő túlélte a balesetet, ám a színész belehalt súlyos sérüléseibe, miután egy Ford Tudorral ütköztek.

A Ford sofőrje, Donald Turnupseed azt nyilatkozta korábban, hogy nem látta az alacsony sziluettű autót. Felelősségre senkit sem vontak, Wüterherich később visszaköltözött Németországba.

A helyszínen természetesen fotók is készültek, amelyek a nyomozás fontos részét képezték. Ezeket az eddig soha nem látott képeket árverezik most el – írja a CNN. Bobby Livingston, az RR Auction alelnöke szerint ezek egy eddig ismeretlen perspektívából mutatják meg a balesetet. Úgy becsüli, hogy akár 20 ezer dollárt, azaz majdnem 6 millió forintot is fizethetnek érte.

Ha kíváncsi vagy a képekre, ide kattintva nézheted meg.