Kiderült, miből él most Vajna Tímea

A TV2 Tények Plusz című műsorának adott exkluzív interjút Vajna Tímea, aminek a második részét láhattuk ma. Andy Vajna özvegye elmondta, hogy miből van most pénze.

Könnyek között nyilatkozott Vajna Tímea. Mély fájdalommal él, mióta Andy Vajna januárban meghalt. Nagyon nehezen éli meg a hétköznapokat, anyag gondokkal is küzd. Gönczi Gábornak azt mondta, hogy Andy nem készült fel arra, hogy ilyen hirtelen és korán fog elmenni.

"Minden úgy van kialakítva, hogy nem biztos, hogy egy fillérhez is hozzájutok" - mondta Timi. A kérdésre, hogy miből él most, elmondta, hogy Andy tárgyai közül többet eladott, a zongorát, lámpákat, mozirendszert és a fánkboltból, ami most már úgy-ahogy megyeget, de nagyon nehezen indult, loptak a kasszából. A gyémántüzlet is elúszott, Andy mellett egy tolvaj volt. Timi hiába mondta Andy-nek, hogy ne üzleteljen ilyen emberekkel, nem halgatott rá, és kölcsönadott.



