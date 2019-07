Hegyi Barbaráról olaszországi nyaralása során készült fürdőruhás fotó.

Hegyi Barbara 53 évesen is remek formában van, és ezt most a közösségi oldalán is megmutatta. A színésznő ezekben a napokban a családjával együtt nyaral Olaszországban, ahol természetesen a strandolás sem maradhatott el.

A színésznőt egy SUP deszkán fekve, fürdőruhában fotózták le. Az arca láthatóan nagyon kisimult, élvezi a napsütést.