Hosszú Katinka édesapja elárulta, mikorra tervezheti a lánya a gyerekvállalást és a családalapítást.

Hosszú Katinka édesapja a Riposztnak mesélte el, hogy már nagyon szeretne unokázni, és erre hamarosan sor is kerülhet, mert bár az Iron Lady a 2024-es olimpián is szeretne még részt venni, a babavállalás is beleférhet az életébe.

"2020-as tokiói olimpiát követően Kata mindenképpen ott szeretne lenni a 2024-es párizsi olimpián is, de addig simán összejöhet neki egy kisbaba. Miért ne?! Alig várom, én nagyon örülnék neki, de persze nem siettetem. Utána még nyugodtan elindulhatna az ötkarikás játékokon. Elég megnézni Kozák Danuta példáját, aki két éve adott életet a kislányának, és azóta is folyamatosan nyer. Reméljük, Katánál is ez lesz" – mesélte őszintén Katinka édesapja.

Katinka magánélete Shane Tusuppal való válása után ismét révbe ért, szerelmével már a nyilvánosságot is vállalják.