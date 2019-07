Még Will Smitht is lenyűgözték Danny Blue előadásai.

Hatalmas megtiszteltetés érte Danny Blue-t: a Kiválasztott című műsor sztárja ebben a szezonban a VIP-vendégeket szórakoztathatja a Forma–1-es futamok szüneteiben.

A Blikk azt írja, Lewis Hamilton és Daniel Ricciardo is rendkívül szórakoztatónak találta a mentalista műsorát, de el volt tőle ragadtatva Will Smith és fia, Jaden is. Mint írják, Danny Blue nemrég még Ashton Kutcherrel is találkozhatott.