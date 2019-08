Határozott elképzelései vannak Galambos Lajosnak arról, hogy milyen férfi való a lányához. Ahogy ő fogalmazott, nem lehet jöttment Bogi párja.

Komoly elvárásoknak kell megfelelnie annak a férfinak, aki Galambos Bogi párja szeretne lenni. Lajcsi ugyanis nagyon szigorú az udvarlókkal szemben, eddig nem sokan ütötték meg azt a szintet, amit ő elvárt. A jelenlegi jelölt azonban ígéretesnek tűnik.