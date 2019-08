Szabó Győző gyanútlanul szállt be két nővel egy liftbe Svédországban, ám ahogy bezáródott az ajtó, letámadták a hölgyek.

Szabó Győző megdöbbentő történetet osztott meg a Petőfi Rádió reggeli műsorában. Kiderült, hogy ő is volt szexuális zaklatás áldozata egyszer Svédországban. Ugyan az eset 20 évvel ezelőtt történt, még most is pontosan emlékszik rá.