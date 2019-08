Demcsák Zsuzsa és férje egy hosszabb interjúban vallottak kettejük kapcsolatáról és jövőjéről.

Fotósorozatot és interjút készített a BEST magazin Demcsák Zsuzsával és indiai férjével. Krishan most először mesélt arról, ő hogyan látja a házasságukat.

„Jól tudom, milyen híres itt Zsuzsa, rengeteget beszélgetünk az életéről, mindent elmesélt. Azt gondolom, nem kell cipelnünk a múlt terhét. Ugyanúgy felesleges rágódni rajta, mint azon is, mit hoz a jövő. A jelent akarjuk minél teljesebben megélni."

A 36 éves színházi rendező, tévés, akinek nem mellesleg pszichológia és jógaoktató képesítése is van, elmondta, kedvese szüleinek is nagyon szimpatikus. Bár eddig csak az interneten keresztül látták, alig várja, hogy személyesen is bemutassa őt nekik.

„A mosolya és a hosszú haja miatt nagyon szimpatikusnak találják. Az édesapám és a bátyám hindu pap, az egyik húgom egyetemi tanár, a másik egy biztosítótársaságnál dolgozik. Zsuzsa az első igazi szerelem az életemben. Van, amiben máris változott: korábban mindig mindenben elsősorban a saját érdekeit nézte, ám az elmúlt hónapokban megtanulta, hogyan helyezzen maga elé másokat."