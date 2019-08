Régen hallottunk róla: ezt csinálja most Azurák Csaba

Azurák Cssaba korábban nem tudta elképzelni, hogy másnak is lehet olyan izgalmas élete, mint egy műsorvezetőnek. Most azonban belátja, tévedett.

Azurák Csaba 18 év tévézés után áprilisban távozott a TV2-től. Nagyon hálás a csatornának, sok mindent megélt ott, de azt mondja, most ott van, ahol lennie kell.

A távozása után Azurák kommunikációs és motivációs tréningeket tartott, ám jött egy lehetőség a Honvéd focicsapatnál, ott lett kommunikációs vezető.





"Meg kell hogy mondjam, így másfél hónap távlatában érzem magamon, hogy újabb és újabb energiákat hív elő belőlem az új pozíció. Amikor az ember tévézik, nehezen hiszi el, hogy máskor is lehet annyira izgalmas élete, mint amikor műsort vezet, de ezt most már nem így gondolom. (...) Nem mondom, hogy soha többet nem leszek képernyőn vagy rádióban, mindig szeretni fogom a szakmámat, de most már feladatok várnak rám" - mondta az egykori műsorvezető.