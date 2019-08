Kiderült: Vajna Tímea nem egyedül lakik Andy Vajna bérelt villájában

Andy Vajna augusztus elsején ünnepelte volna 75. születésnapját. Egy budapesti hotelban rendeztek kiállítást az emlékére, ahol filmes relikviákat, posztereket, fotókat mutattak be. Az eseményen a roducer özvegye, Vajna Tímea is részt vett.

Timi nem mondott beszédet a királlításon, mert nem akarta, hogy felszakadjanak a nehezen gyógyuló lelki sebek. A Blikknekelárulta, hogy esténként Andy filmjeit nézi, így emlékezik elhunyt férjére, a férje filmjein keresztül érez. A beszélgetésből az is kiderült, hogy nincs egyedül a hatalmas villában.



"Most még velem laknak a házban a bejárónők, meg Andy sofőrje is, mert ő se tud hova menni, de magam vagyok, és annyira kilátástalan most a helyzet... hogy mi lesz... marad-e egyáltalán pénz Andy cégeiben vagy az 'okosok' mindent kimenekítenek. Nem tudom" - mondta Timi, aki a nehézségek ellenére is próbál mosolyogni.