Az orosz származású szupermodell megmutatta, mitől döglik a légy: ruha nélkül pózolt.

Irina Shayk a világ egyik legszebb és legkeresettebb szupermodellje. Nem is csoda, hogy Bradley Cooper fejét is elcsavarta. Kapcsolatukból egy gyönyörű kislány is született, ám a sztárpár alig egy hónappal ezelőtt sajtóközleményben tudatta a világgal: útjaik különváltak.

Sokan úgy vélték, Lady Gaga volt az oka annak, hogy a sztárpár kapcsolata megromlott, ám ezt mindkét fél tagadta. Az azonban szinte biztos, hogy egy harmadik fél vezetett a szakításhoz: állítólag Bradley félrelépett és Irina emiatt költözött el kislányukkal a közös otthonukból.

A modell legújabb fotóját látva a színész foghatja a fejét. Többen úgy vélik, az ultraszexi képekkel exének akar üzenni Shayk.