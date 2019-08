Hosszú Katinka már egy ideje sugárzik a boldogságtól új szerelme mellett, most pedig az is kiderül, milyen hatással van teljesítményére a kapcsolat.

Hosszú Katinkára újra rátalált a szerelem, és már nem is titkolják a kapcsolatukat. Nemrég az úszónő közös fotót is mutatott magukról, egy olyan felvételt, amelyen mindketten sugároznak a boldogságtól. Emellett Katinka hozza a szokásos formáját is, vagyis gyülekeznek nyakában az érmek. Hevesi Kriszta elárulta, szerinte milyen hatással van az új szerelem a sportolóra.

„Az előző vb-n az volt a tüzelőanyag, hogy Magyarországon volt. Most pedig ez az új szerelem és az, hogy megmutathatja magát egy ilyen szerepben. Mostanában engedte ezt a nőies vonalat előtérbe tenni. Mert valószínűleg – számtalan találgatás volt, hogy miért lett vége – ezt nem élhette meg igazán. Csak egy sportoló volt az edző férj előtt" – árulta el Hevesi Kriszta.