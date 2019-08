Hugh Hefner barátnőjével folytatott viszonyt Ernyey Béla

Ernyey Béla elárulta, viszonya volt Hugh Hefner egyik barátnőjével.

Ernyey Béla egy régi történetet elevenített fel a közösségi oldalán. Elárulta, hogy egy ideig viszonya volt Hugh Hefner egyik barátnőjével, Lillian Müllerrel. Kollégái komolyan aggódtak érte, a Playboy-alapító ugyanis köztudottan nagyon féltékeny típus volt...

„Több hétig voltunk összezárva egy nagyon intenzív forgatás során, Bonn környékén, és ahogy néha lenni szokott, kicsit jobban melegedtem össze Lillannal, mint az általában főszereplők között szokás. Eddig semmi különös nincs a történetben, hiszen számos olyan esetről tudunk, amelyben hirtelen egymás karjaiba borult a szerelmespárt játszó két színész, de olyan, hogy emiatt az egyik partner életveszélybe kerüljön – hát ez tudomásom szerint eddig ritkán fordult elő a filmezés történetében. – Nem félsz, hogy bármikor lepuffanthat téged egy bérgyilkos? – kérdezte egy aggódó, fiatal asszisztens, aki, mint később kiderült, nemcsak az életemet féltette, hanem a film befejezését is. Történt ugyanis, hogy túláradó érzelmeink nem maradtak titokban, így a második forgatási hét végén már csak a vak nem látta, hogy nemcsak a celluloidon, hanem a magánéletben is egy pár vagyunk. Amiben egy eléggé komoly probléma akadt: rajtam kívül minden stábtag tudta, hogy Lillian már több mint egy éve a Playboy nagyhatalmú tulajdonosával, Hugh Hefnerrel él együtt Los Angelesben, aki mozgalmas szerelmi élete ellenére igencsak féltékeny típus. És bár gondolom, hogy Hefner keze is jócskán benne volt abban, hogy barátnője egy európai filmben főszerepet kapjon, de azt biztosan nem vette volna jó néven, hogy hálából felszarvazzák. Így a forgatás utolsó napjait igazi rettegésben töltöttem és még jóval később is többször átfutott az agyamon, hogy érdemes lett volna-e ólmot kapni a fejembe néhány kellemes pásztoróráért" – írta.