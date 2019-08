Ahogy megírtuk, Molnár Anikó és zenész párja a közelmúltban szakítottak. Az egykori valóságshow-szereplő azt állítja, hamar kiderült, hogy nem passzolnak össze, így jobbnak látták, ha továbblépnek.

"Másfél hónapig voltunk együtt legutóbbi barátommal, Lacival. Egy nagyon kezdetleges, kibontakozó kapcsolat volt, ami aztán nem is tudott ennél tovább fejlődni. Egészen egyszerűen nem passzoltunk" - nyilatkozta Anikó.

"Nem voltak említésre méltó férfiak az életemben. Bochkorral egy évig voltunk együtt, s őt, illetve az öt évig tartó kapcsolatomat leszámítva, amiben csak szenvedtem és boldogtalan voltam. Csupán kisebb románcaim voltak, amikről hamar kiderült, hogy nem más, mint hamis illúzió" - mondta el a Borsnak a híresség. Hozzátette, nincsenek nagy igényei, nem gazdag férfira vágyik, sokkal inkább a belső értékekre koncentrál.

"Habár a gyerekről már rég lemondtam, és igazából soha nem is vágytam rá, ettől függetlenül feleség azért még szeretnék lenni egyszer, és hiszem, hogy leszek is. Noha az idő ellenem dolgozik, és 46 évesen már minden nap éveknek számít, de akkor sem fogok lejjebb adni az igényeimből, még ha ez is okozza majd a vesztemet" - vélekedik.