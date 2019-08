Elisabeth Hurley ismét megszabadult bikinifelsőjétől...

Liz Hurley bár elmúlt már 54 éves is, alakján ez egyáltalán nem látszik. Nem is csoda, hogy szívesen mutogatja magát közösségi oldalán. Ezúttal azonban nagyon merészre vette a figurát: apró bikinialsóban medencézett, még fürdőruhája felső részétől is megszabadult.