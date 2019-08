Molnár Anikó megint az igazit keresi: ismét szakított.

Molnár Anikó nem túl szerencsés a szerelemben. A 46 éves celeb ismét szakított utolsó párjával.

„Másfél hónapig voltunk együtt legutóbbi barátommal, Lacival. Egy nagyon kezdetleges, kibontakozó kapcsolat volt, ami aztán nem is tudott ennél tovább fejlődni. Egészen egyszerűen nem passzoltunk” – mesélte a Borsnak Anikó, aki azt is elárulta, Bochkor Gábor óta nem találja a megfelelő férfit.

„Nem voltak említésre méltó férfiak az életemben. Bochkorral egy évig voltunk együtt, s őt, illetve az öt évig tartó kapcsolatomat leszámítva, amiben csak szenvedtem és boldogtalan voltam. Csupán kisebb románcaim voltak, amikről hamar kiderült, hogy nem más, mint hamis illúzió. Azt kell mondanom, hogy egyáltalán nincsenek nagy igényeim. Nem vágyom gazdag fickóra, aki luxusautóval furikáz engem, és az isten pénzét is rám költi. Én csupán egy rendes, intelligens társat szeretnék, aki életem végéig boldoggá tesz, és én viszont boldoggá tehetem. Habár a gyerekről már rég lemondtam, és igazából soha nem is vágytam rá, ettől függetlenül feleség azért még szeretnék lenni egyszer, és hiszem, hogy leszek is. Noha az idő ellenem dolgozik, és 46 évesen már minden nap éveknek számít, de akkor sem fogok lejjebb adni az igényeimből, még ha ez is okozza majd a vesztemet!”

Vajon mit szól ehhez a rádiós, Bochkor Gábor, aki jelenleg szintén a szinglik életét éli, hiszen a közelmútlban ért véget Várkonyi Andival való kapcsolata.