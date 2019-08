Hamarosan bemutatják a Nemzeti Lovas Színház megrendezésében a Demjén-musicalt, mely Demjén Rózsi örökzöld slágerei köré íródott. Pintér Tenya egy meglepetéssel is készül a legendás énekesnek.

Hamarosan bemutatján a Demjén-musicalt, melyet osszú hónapokon keresztül próbált a lovas színház társulata.

Pintér Tibor a bemutatóra meghívta Demjén Rózsit is, aki egyelőre kérdéses hogy egészségi állapota miatt részt tud-e venni az eseményen. Tenya mindenesetre egy kedves ajándékkal is készült a legendás énekesnek.

"Amellett, hogy ezt a nyilvános próbát is Demjén Ferencnek ajánljuk és jobbulást kívánunk neki, várjuk sok szeretettel Szigetváron. Bízunk benne, hogy Rózsi lesz annyira jól, hogy a saját szemével nézheti meg, mit alkottunk az ő örök érvényű dalainak a felhasználásával. Remélem, tetszik majd neki!Ajándékkal is szeretnénk kedveskedni, mégpedig egy olyannal, ami minden lovas szívét megdobogtatja. Készíttettünk számára egy olyan nyerget, amelybe szöveget is vésettünk, igazán különleges darab lesz" -mondta el a Blikknek Tenya.