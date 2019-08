Bódi Sylvi a szörfözés mellett úgy érzi, elméjét is fejlesztenie kell, így beült a virtuális iskolapadba.

Közösségi oldalán számolt be a hírről Bódi Sylvi: ismét iskolás lett.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az egykori nyuszilány iskolatáskát vett a vállára és minden nap órákon keresztül a padban ül, hanem online oktatás keretein belül végzi el az integratív orvoslásról szóló kurzust. Szerinte hasznosabb reggel a wc-n ülve ilyen edukációs videókat nézegetni, mint a közösségi oldalakat böngészni.

"Újra "iskolás lettem".Az egészség a legszebb szépség.Sylvi Integratív-medicinát tanul.

Az egészsémegőrzés,tudatos táplálkozás témakör engem hosszú évek óta foglalkoztat,sokat olvasok a témában,illetve járok előadásokra, szemináriumokra is. (...) Ne úgy képzeld el,hogy fix időpontban és hosszasan kell egy előadást meghallgatnod,hanem igazodván a rohanó életmódunkhoz a tananyagok 3-7 perces videók formájában érkeznek,így bármikor,buszon,metrón ülve is megnézhetők vagy éppen amíg vársz valakire.Szerintem sokkal több értelme és haszna van akár reggel a wc-n töltött pár percet egy ilyen edukációs videó megnézésére fordítani,mintsem a közösségi médián azt nézni,hogy ki mit csinált előző nap..." - írta Instagram oldalán Sylvi, aki a többi között azt is elárulta, várja az új osztálytársak jelentkezését is.