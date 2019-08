Barátja 78. születésnapjáról akart megemlékezni Arnold Schwarzenegger, aki ez alkalomból egy olyan fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen az elhunyt Andy Vajna is szerepel.

Köztudott, hogy Andy Vajna és a testépítőből lett színész, Arnold Schwarzenegger a Terminátor forgatása óta nagyon jó barátságban voltak. Vajna Timi a közelmúltban azt is elárulta, hogy néhai férje barátai közül Arnold az egyetlen, aki törődik vele, felhívja, és segítő kezet nyújt neki.

Nem is csoda, hogy a világsztár olykor-olykor megtalálja az alkalmat egy kis nosztalgiázásra, megemlékezésre. Még politikus barátja születésnapján is olyan fotót posztolt, amelyen Andy Vajna is jelen van. A két barát jóízűen nevet, miközben a politikus húzza hegedűn a nótájukat. A fotón látszik, hogy nagyon régen készült, ami szintén évtizedes barátságukat támasztja alá.

