Egyelőre biztosan nem mutatják be a Törőcsik Mari életéről készülő színdarabot.

Törőcsik Mari unokája, Járai Máté régóta dolgozott azon, hogy színpadra állítsa a nagymamája életéről szóló darabot, ám úgy tűnik, a decemberi bemutató biztosan elmarad. A Blikk úgy tudja, a színész egyelőre nem kapta meg az engedélyt Selmeczi Györgytől arra, hogy felhasználja a zeneszerző 80-as években íródott dalait.

„Úgy tudom, hogy a zeneszerző nem akarta, hogy Marin kívül bárki más énekelje a dalokat. Azokat direkt neki írta, a személyiségéhez, a hangjához passzolva komponálta meg azokat, ráadásul úgy írta a szöveget, hogy azok egy nőtől hangzanak igazán jól. Talán érthető is, ha nem szeretné, hogy más adja elő őket. Mari is elkeseredett. Szerette volna látni az előadást, várta a bemutatót, hogy újra a színpadon láthassa Mátét. Arra is kíváncsi volt, hogy dolgozza át a dalokat, de erre még várnia kell. Csak reméli, hogy lesz olyan állapotban a bemutatókor, hogy ott legyen a nézőtéren" – árulta el egy bennfentes a lapnak.