Berki Krisztián és Hódi Pamela hivatalos úton rendezhetik a kérdést, amiben nem egyeznek: a gyermekükről van szó.

Berki Krisztián hamarosan a Sláger TV-n debütál saját valóságshow-jával, Hódi Pamela azonban nem szeretné, ha közös gyermekük is szerepelne a műsorban. Erről az Instagram-oldalán is beszámolt: közölte, már konzultált az ügyvédjével is ez ügyben. "Egyáltalán nem járulok hozzá, ahhoz hogy a lányom szerepeljen édesapja reality műsorában!" - írta akkor, és a véleménye máig nem változott.

"Nem szeretném, hogy a gyerekem élete a médiában legyen futtatva. Megpróbáljuk Krisztiánnal privátban lerendezni ezt a dolgot, és ha bármi változás van, akkor jelezni fogom" - mondta a Borsnak Pamela. "Természetesen egyeztettem a gyermekem édesanyjával a műsorral kapcsolatban, és Pamela beleegyezett, hogy ha Nati szeretne, akkor forgathat. Márpedig Nati nagyon szeret az édesapjával forgatni" - mondta korábban Berki. "Ez egy színtiszta jogi kérdés, innentől kezdve csak négy emberre tartozik: Pamelára, rám és az ügyvédeinkre" - tette most hozzá.