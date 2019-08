Singh Viki elárulta, gyermekként étkezési zavarai voltak.

Singh Viki bomba formában van: bár tudja, soha nem lesz nádszálvékony, tökéletesen elégedett a vonalaival, és mára teljes mértékben sikerült elfogadnia önmagát. Nem volt ez mindig így, fiatal korában étkezési zavarokkal küzdött.

„Gyerekkoromban sokat ingadozott a súlyom, és az evési zavaraim miatt még kórházba is kerültem. Ám jó ideje rátaláltam egy útra, amiről a bejegyzésem is szólt: a nyaralás alatt feljött rám pár kiló, de ezzel nincs semmi probléma, hiszen nyár van, és nem lehet állandóan koplalni. Nem én leszek az a csaj, aki ha elutazik valahová, csak salátát fog enni, mert egy jó étkezés is hozzátartozik a fontos pillanatokhoz. De egy kis odafigyeléssel és edzéssel nagyon szépen alakítható a testünk” – nyilatkozta a Borsnak.