Előkerült egy bizarr hangüzenet, amely arról tanúskodik, Elvis ma is él.

Újabb hangfelvétel került elő, amely azt bizonyítja, Elvis ma is él. A Daily Star azt írja, a Fox News riportere, Suzanne Stratford régóta foglalkozik a néhai sztár ügyével, korábban még azt az orvost is meginterjúvolta, aki azt állítja, a rock 'n' roll királyának állítólagos halála után is kezelte Elvist.

Ezt követően az énekes hangüzenetet hagyott a nőnek.

„Azokat a történeteket, amiket rólam hallott, nem komolyan mesélték el. Bárcsak tudnánk személyesen is beszélni... Megoldható lenne esetleg úgy, hogy egyetlen riporter sincs a közelben? Mit tudna tenni a biztonságom érdekében?” – hallható azon a bizonyos felvételen.

A találkozóra azonban nem került sor.