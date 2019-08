20 év után vége Wolf Kati házasságának

Wolf kati 20 év után két gyermekével együtt elköltözött a férjétől. Az énekesnő szerette volna úgy felnevelni a lányait, ahogy őt is a szülei, évtizedeken keresztül boldogságban, nyugalomban, veszekedés nélkül, ám – ahogy mondja – neki mást osztott a sors.

A Story magazinnak nyilatkozott Wolf Kati a családi drámájukról. 20 év együttlét után különköltöztek a férjével. El még nem váltak, de most a különélést találta Kati a legjobb megoldásnak. Egy közeli lakást választott, így csak öt percre vannak a gyerekek az édesapjuktól. Ákossal, a férjével nagyon jó viszonyban maradtak, közösen nevelik a lányokat továbbra is, közös programokat is csinálnak négyesben.

„Boldogan nem lehet válni, de szépen igen!” – mondta a lapnak az énekesnő, akinek a 2018-as év nem csak a szakítás miatt volt nehéz. A szerettei közül többeket elveszített, elindult egy mélyrepülés, azt hitte, sosem lesz vége. Szerencsére a szülei és a barátai mindig mellette vannak, sőt, szakember segítségét is kérte, hogy átvészelje ezt a nehéz időszakot.