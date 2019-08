Az ország első modellje volt Pataki Ági: 67 évesen újra kamera elé áll

Pataki Ági az egyike volt az első magyar modelleknek, akik szépségükkel plakátokon, reklámokban hódítottak. 67 évesen ismét modellkedni fog a ma már neves producer.

Pataki Ági 67 évesen is elképesztő formában van, nem is csoda, hogy egy kozmetikai cég őt akarja arcának. Erről mesélt a Borsnak Ági.

A ma már producerként dolgozó egykori modell komoly sikereket ért el a filmes iparban is, ám nagy valószínűséggel újra kamerák elé áll. Elárulta, hogy bár nem keresi a lehetőséget, egy-egy felkérésnek szívesen tesz eleget.

"Tenni nem tennék érte, ahogy akkor sem tettem, de ha ugyanilyen véletlenszerűen belecsöppennék, valószínűleg most is kipróbálnám. Ebbe a világba akkoriban mindenki csak úgy belekapott, és egy-két hónapra, maximum egy évre terveztük. Az, hogy húsz évig maradtam a pályán, annak is köszönhető volt, hogy nagyon gyorsan ismertté váltam, és rengeteg munkám lett" - mesélte Ági, aki elárulta, hogy egy ismert márka kereste meg őt.

"De ott van Jane Fonda mint remek ellenpélda, és az sem véletlen, hogy a L'Oreal Helen Mirrent használja reklámarcnak. Innen jöhetett az ötlet, hogy engem is most, 67 évesen keresett meg egy kozmetikai cég."