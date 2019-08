MC Hawer szomorúan jelentette be közösségi oldalán, hogy szakítottak 33 évvel fiatalabb kedvesével.

Nagy szerelemnek indult, de egy évig sem tartott MC Hawer és 33 évvel fiatalabb kedvesének kapcsolata. A mulatós énekes Instagram-oldalán jelentette be, hogy Fannival elváltak útjaik. Leszögezte, nem harmadik fél miatt szakítottak, a korkülönbség bizonyult soknak.