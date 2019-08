Szerelmes üzenet: így köszöntötte Majkát szerelme, Hajni

Születénsapja alkalmából könnyfakasztó sorokkal köszöntötte párját Majkát Dundika.

Dundika imádja Majkát és ezt nem is fél kimutatni a nyilvánosság előtt sem. Így üzent szerelmének születésnapján.

"Nem vagyok a nagy szavak embere, ezt Peti is tudja. Sokszor nehezen tudom elmondani mindazt, amit a szívem diktál, főleg, ha valami nemes gondolat az, amit ki akar velem mondatni. Mégis valahogy ki akarom fejezni azt, amit a vele töltött 9 év megannyi felismerése megformált bennem. Azt a szót, hogy köszönöm, nem is olyan nehéz kimondani, de ez a köszönetnél magasabb rendű, magasztosabb érzés. Tisztelet. Tisztelem ezt az embert mindazért, amit véghezvitt, és elért. Azt mondják, minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő. Peti az a sikeres férfi, aki engem tett erőssé. Az én férfim, az én büszkeségem. A köszönetet, a tiszteletet, a büszkeséget akarom felé közvetíteni, a vele töltött 9 évünket, az ő 40 évét keretbe foglalni. Legyen továbbra is példakép, én végig kísérem az útján. Nekem ő Peti, másoknak Majka. A védjegy. Az egyetlen. Hamarosan hivatalosan is bejegyezve, és levédve" - írta fotójuk mellé Hajni.