Demcsák Zsuzsa a születésnapján a nagy buli helyett egy templomban töltötte az idejét.

Az Ázsia Expressz második évadának forgatásán ismerte meg szerelmét, az indiai származású Krishant Demcsák Zsuzsa. A férfi már Magyarországra is költözött, hogy ezentúl itt éljen új szerelmével. Láthatóan jól megvan egymással a pár, annak ellenére is, hogy mostanában igencsak rájár a rúd Zsuzsára. Párja érkezése előtt nem sokkal vették el újra a jogosítványát ittas vezetés miatt, majd mentőt kellett hívni hozzá, a napokban pedig arról szóltak a hírek, hogy kirabolták az egykori műsorvezetőt, akitől ékszereket és egy többmilliós svájci karórát is elvittek.

Zsuzsa születésnapján a buli helyett mégis inkább köszönetet mondott, és egy templomban gyertyát gyújtott. Nem tudni pontosan, miért és kiért adott hálát, párjáért és családjáért biztosan.