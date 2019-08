Néhány héttel ezelőtt szomorúan tudatta Orosz Barbi, hogy hőn szeretett házikedvence, Loulou elhunyt. Utódját azonban máris megtalálta a műsorvezető.

Orosz Barbi sokáig gyászolta szeretett macskáját, aki hosszas betegség után hunyt el. Most azonban a közösségi oldalán számolt be a nagy hírről: megtalálta Loulou utódját.

"És akkor..Elérkezett az idő..Loulou szerelmem mindig velünk lesz, és feledhetetlen nyomot hagyott bennünk. Egyben biztos voltam, hogy sem érzésben, sem kinézetben nem keresem azt, aki a helyébe léphet, mert hiszem, hogy csakúgy mint a különleges személyiségű emberek, akikre mindig emlékezni fogunk, úgy az állatok is pótolhatatlanok. Ezért úgy gondoltam, nem is én választom ki Stella új kis barátját, hanem rábízom a döntést. És mivel az én öntörvényű vörösöm azonnal belezúgott ebbe az apróságba, örömmel vàrom a kis LIV bébi érkezését néhány hèt múlva" - írta fotója mellé Barbi, aki az új jövevényt is bemutatta.