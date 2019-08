MC Hawer néhány nappal ezelőtt tudatta közösségi oldalán, hogy 11 hónap után véget ért kapcsolata fiatal szerelmével. Most elárulta, mi volt a baj.

MC Hawer és Fanni 11 hónap után szakítottak. Bár a mulatós sztárt nagyon megviselték a történtek, elárulta, hogy volt kedvese megfojtotta őt a ragaszkodásával.

"Fanni agyonnyomott a ragaszkodásával, és ezt idővel ő is belátta. Fél évvel az összeköltözésünk után már csak a mosdóban lehettem egyedül. Mindenhová követett és mindenbe belekötött. A kis veszekedések megnőttek, ő pedig egyre magasabb lóra ült. Hiába mondogattam neki, onnan nagyot fog esni, és rossz volt megélni, ahogy fogyásnak indult a tisztelete. Egyre feszültebb lettem. Pár hete volt egy csúnya veszekedésünk, ami után már a szomszédok is ránk szóltak az ajtócsapkodások miatt" - vallotta be MC Hawer, aki azt is elárulta, hogy még a fellépésekre is el kellett vinnie a lányt, aki azt figyelte, vajon Hawer nőket néz-e a színpadról.